Netanyahu’dan Lübnan hükümetine tehdit

Netanyahu’dan Lübnan hükümetine tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın silahsızlandırılmaması ve faaliyetlerine izin verilmesi halinde İsrail’in harekete geçeceğini belirterek Lübnan hükümetine sert uyarıda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Lübnan hükümetine ateşle oynadıklarını söyledik. Eğer Hizbullah'ı silahsızlandırılmazlar ve faaliyet göstermesine izin verirlerse, biz harekete geçeceğiz" dedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

