İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da kaçak silah ticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Sarıyer ve Küçükçekmece'de kaçak silah ticareti yapıldığı tespit edilen adres ve araçlara düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Aramalarda 34 tabanca, bir av tüfeği, silah parçaları ile 415 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.