Kayıp olan ünlü fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atladığı ortaya çıktı!
Bir süredir kendisinden haber alınamayan sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan'ın intihar ettiği ortaya çıktı. Karaaslan vatandaşların tüm ikna çabalarına rağmen kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen intihar vakasına dair detaylar gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, köprüye gelen genç bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, genç kadını ikna etmek için seferber oldu.
Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen genç kadın, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
KİMLİĞİ SONRADAN ANLAŞILDI
Sözcü'de yer alan habere göre ekipler tarafından yapılan çalışmada, hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlendi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KÜBRA KARAASLAN KİMDİR?
Kübra Karaaslan, sosyal medya platformu TikTok’ta ürettiği videolarla tanınan bir içerik üreticisiydi. Günlük hayatından kesitler, eğlenceli içerikler ve samimi paylaşımlar yapan Karaaslan, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.