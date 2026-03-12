BAE: İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA engellendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gün boyunca İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin gün boyunca İran'dan fırlatılan 10 balistik füze ve 26 İHA'ya müdahale ettiği aktarıldı.

İran'dan saldırıların başlamasından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 275 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1540 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda çeşitli uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.