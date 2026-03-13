BIST 13.004
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!

Lech Poznan Stadı’ndaki yoğun atmosferi değerlendiren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Polonyalı taraftarları takdir etse de sözü kalbindeki takıma getirdi. Poznan tribünlerini öven ancak Galatasaraylı kimliğini her fırsatta vurgulayan Turan, "Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray taraftarıdır" diyerek sarı-kırmızılı camiaya olan bağlılığını bir kez daha dile getirdi. Bu sözler, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Arda Turan, Lech Poznan Stadı'ndaki atmosfer hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Deneyimli futbol adamı, Polonya'daki taraftar atmosferini överken Galatasaray taraftarına da özel bir vurgu yaptı.

"ATMOSFER GÜZELDİ AMA…"

Lech Poznan Stadı'ndaki atmosferle ilgili soruya yanıt veren Arda Turan, taraftarlara saygı duyduğunu belirtti. Turan açıklamasında, "Taraftara saygı duyuyorum, atmosfer güzeldi ama ben Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI GALATASARAY"

Galatasaray taraftarına ayrı bir parantez açan Arda Turan, "Dünyanın en iyi taraftarı onlar." sözleriyle sarı-kırmızılı taraftara övgüde bulundu. Bu sözler kısa sürede Galatasaray taraftarının büyük beğenisini aldı.

