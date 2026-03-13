BIST 13.004
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı

ABD'nin, bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine, "çok yakın mesafede" seyreden İran bandıralı gemiye ateş açtığı ileri sürüldü.

CBC News kanalının ismini açıklamak istemeyen ve konuya aşina 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran gemisinin bu hafta 2 füzeyle hedef alındığı savunuldu.

Haberde, İran bandıralı geminin, ABD donanmasının bölgede faaliyet gösteren USS Abraham Lincoln uçak gemisine çok yakın mesafede seyretmesi üzerine ABD'nin İran'a ait gemiye ateş açtığı iddia edildi.

Açılan ateşin uyarı amaçlı olup olmadığı konusunda net bilgi bulunmadığı ve birçok kez hedefi ıskaladığı öne sürülen haberde, İran bandıralı gemi ile mürettebatın durumunun bilinmediği ileri sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

