Ford Otosan ve Koçfinans''tan dev imza!

Ford Otosan, Ford ve Ford Trucks markalarının en büyük perakende finansman iş ortağı olan Koç Finansman AŞ'nin (Koçfinans) paylarını yüzde 100 devralmak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, küresel otomotiv sektörünün geleneksel üretim anlayışından, finansman ve sigorta hizmetlerini kapsayan entegre mobilite ekosistemlerine doğru evrildiği dönemde stratejik bir adım daha attı.

Gerçekleştirilen yatırımla Ford Otosan, finansman yetkinliğini kendi organizasyonu içinde konumlandırarak araç satışından satış sonrası hizmetlere, ikinci el ticaretinden sigorta çözümlerine kadar uzanan otomotiv değer zincirini daha da güçlendirmeyi ve entegre bir mobilite ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

137 milyon dolar bedelle devralacak

Bu kapsamda Ford Otosan, Koçfinans'ın Koç Holding (yüzde 50), Arçelik (yüzde 47) ve diğer Koç Topluluğu şirketlerine (yüzde 3) ait hisselerini, kapanış düzeltmelerine bağlı olarak yaklaşık 137 milyon dolar bedelle devralacak.

Koçfinans uzun yıllardır Türkiye'de Ford Otosan'ın perakende finansman partneri olarak faaliyet gösteriyor ve finansman çözümleriyle araç satışlarını destekleyen önemli bir rol üstleniyor. Finansman sektöründeki öncü konumu, güçlü teknolojik altyapısı, 50 milyar lirayı aşan bilanço büyüklüğüyle Koçfinans artık Ford Otosan bünyesine katılıyor.

Şirketin müşteri odaklı yaklaşımı ile dijital ve veri odaklı yetkinliklerinin Ford Otosan ekosistemine entegre edilerek müşteri deneyiminin daha da ileri taşınması hedefleniyor.

Uçtan uca mobilite deneyiminin daha da güçlenmesi hedefi

Koçfinans'ın Ford Otosan bünyesine katılmasıyla müşterilerin ihtiyaçlarına daha esnek finansman çözümleri sunulacak, araç satın alma süreçleri daha entegre bir yapıya kavuşacak ve mobilite hizmetlerine daha kolay erişim sağlanacak.

Söz konusu adımın, araç satın alma sürecinden finansman ve sigorta çözümlerine kadar uzanan uçtan uca mobilite deneyimini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Koçfinans yalnızca Ford araçlarına değil, farklı otomotiv markalarına da finansman hizmeti sunuyor. Ford markası Koçfinans portföyünde önemli bir yer tutarken, diğer otomotiv markalarına sağlanan finansmanlar da benzer şekilde portföyde bulunuyor.

Satın alma sonrasında Koçfinans'ın çeşitlendirilmiş müşteri portföyünü koruyarak finansman faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.

Satın almayla Ford Otosan'ın binek araçlardan hafif ve ağır ticari araçlara kadar uzanan ürün portföyü genelinde yeni büyüme fırsatlarının ortaya çıkması bekleniyor.

Özellikle ikinci el araç, binek, ticari araç ve kamyon segmentlerinde finansman çözümlerinin genişletilmesi, Ford ve Ford Trucks markalarına erişimin kolaylaşmasına katkı sağlayarak Ford Otosan'ın büyüme stratejisinde önemli bir rol oynayacak.