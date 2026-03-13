BIST 13.021
DOLAR 44,19
EURO 50,72
ALTIN 7.239,79
HABER /  EKONOMİ

Akbank SGK emeklilerine 50 bin liraya varan nakit ödül sunuyor

Akbank SGK emeklilerine 50 bin liraya varan nakit ödül sunuyor

Akbank, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekliler için nakit promosyon, ödül ve faizsiz kredi seçeneklerini içeren yeni bir kampanya başlattı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında emeklilere 50 bin liraya varan nakit ödül ve yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 50 bin lira kredi ayrıcalıkları sunuluyor.

Kampanya boyunca SGK emeklileri 20 bin liraya varan nakit promosyon ödemesi alabilecek. Ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler için yeni talimat başına 2 bin lira, mevcut talimat başına bin lira olmak üzere toplam 10 bin liraya varan ek nakit ödül imkanı sağlanıyor.

Kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 10 bin liraya varan avantajların sunulduğu kampanyada, SGK emeklileri, davet kodu aracılığıyla Akbank Mobil üzerinden müşteri olup SGK emekli maaşını bankaya taşıyan yakınları için de 10 bin liraya varan nakit ödül kazanabiliyor.

Bu sayede, 30 Nisan'a kadar devam edecek kampanya kapsamında toplamda 50 bin liraya varan nakit ödül elde edilebiliyor.

Banka, nakit ödüle ek olarak sunduğu faizsiz kredi ve finansman imkanlarıyla emekli müşterilerinin bütçe yönetimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hürmüz Boğazı dünya ekonomisini sarsıyor dev şirketler mücbir sebep ilan ediyor
Hürmüz Boğazı dünya ekonomisini sarsıyor dev şirketler mücbir sebep ilan ediyor
Deprem uzmanı açıkça söyledi! 7 büyüklüğünde deprem kapıda
Deprem uzmanı açıkça söyledi! 7 büyüklüğünde deprem kapıda
PFDK'den Leroy Sane'ye 2 maç ceza
PFDK'den Leroy Sane'ye 2 maç ceza
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya
İsrail ordusu tehdit etmişti! Tahran'da Kudüs Günü Yürüyüşü'nde patlama
İsrail ordusu tehdit etmişti! Tahran'da Kudüs Günü Yürüyüşü'nde patlama
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı
MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı
Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için yardım yapacak
Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için yardım yapacak
Medipol uzmanından uyarı! Horlamayı hafife almayın, sağlıklı ömür kaliteli uykuda saklı
Medipol uzmanından uyarı! Horlamayı hafife almayın, sağlıklı ömür kaliteli uykuda saklı
Ülker’e eşit işe eşit ücret sertifikası
Ülker’e eşit işe eşit ücret sertifikası