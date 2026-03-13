İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini! TCMB duyurdu

Merkez Bankası tarafından yayımlanan ankette, piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24,11 seviyesinden yüzde 25,38'e yükselirken; yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 50,97 TL'ye geriledi. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcının yanıtlarıyla şekillenen 2026 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarında göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 24,11 seviyesinden yüzde 25,38’e yükseldi. Uzun vadeli tahminlerde de benzer bir yukarı yönlü hareket gözlendi; 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,10'dan yüzde 22,17'ye, 24 ay sonrası beklentisi ise yüzde 17,11'den yüzde 17,30'a revize edildi.

Katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon olasılık tahminleri incelendiğinde, TÜFE'nin yüzde 39,21 olasılıkla yüzde 20,00 - 22,99 aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor. Diğer öne çıkan tahminler ise yüzde 35,66 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığı ve yüzde 14,79 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığı olarak sıralandı. Nokta tahminler baz alındığında ise katılımcıların yüzde 46,77’sinin beklentisinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında yoğunlaştığı görüldü.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ NE KADAR OLDU?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,09 TL iken, bu anket döneminde 50,97 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 52,39 TL iken, bu anket döneminde 52,70 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,95 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.