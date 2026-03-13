Rusya’dan İran için kritik hamle! Savaşın dengesi değişebilir

Rusya’nın İran’a, ABD’nin askeri hedeflerini vurmasına yardımcı olabilecek istihbarat niteliğinde bilgiler paylaştığı öne sürüldü. İddia uluslararası kamuoyunda gerilimi daha da artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ABD istihbaratına yakın kaynaklara göre Rusya’nın, İran’a bölgede konuşlu Amerikan askeri unsurlarını hedef almasına yardımcı olabilecek bilgiler sağladığı öne sürüldü. Yetkililer, paylaşılan istihbaratın ABD’ye ait savaş gemileri, savaş uçakları ve diğer askeri platformların konumlarına dair verileri içerebileceğini belirtti. Bu iddia, bölgede zaten yüksek olan gerilimi daha da tırmandırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Defense News tarafından yapılan habere göre; kamuya açık şekilde konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, ABD istihbaratının Rusya’nın İran’a bu bilgileri nasıl kullanması gerektiği konusunda doğrudan yönlendirme yaptığına dair henüz bir bulguya ulaşmadığını da vurguladı.

BU İLK İŞARET

Bu gelişme, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı çatışmaya Rusya’nın da dahil olmaya çalıştığına dair ilk işaret olarak görülüyor. Bu bağlamda Rusya; devam eden nükleer programı ve Orta Doğu’da faaliyet gösteren Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi gruplara verdiği destek nedeniyle uzun süredir uluslararası baskı ve yaptırımlarla karşı karşıya olan İran ile ilişkilerini sürdüren ülkeden biri.

BEYAZ SARAY, RUSYA HABERLERİNİ KÜÇÜMSEDİ

ABD ise Rusya’nın İran’a bölgedeki ABD hedefleri hakkında istihbarat paylaştığı yönündeki haberleri küçümsedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada "Bu durum İran’daki askeri operasyonlar açısından açıkça hiçbir fark yaratmıyor çünkü onları tamamen yok ediyoruz." dedi.

Ayrıca Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile söz konusu istihbarat paylaşımı hakkında konuşup konuşmadığı ya da Rusya’nın bu nedenle sonuçlarla karşı karşıya kalması gerekip gerekmediği konusunda yorum yapmayı reddetti ve bu konuda konuşmayı başkana bıraktı. Ayrıca ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a göre Rus liderler, İran ile istihbarat paylaştıkları iddialarını yalanlamakta.

The Washington Post’a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın siyasi desteğin ötesine geçerek İran’a askeri yardım sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Tahran’dan böyle bir talep gelmediğini söyledi ve ekledi; “İran tarafıyla, İran liderliğinin temsilcileriyle diyalog halindeyiz ve bu diyaloğu kesinlikle sürdüreceğiz.”

Biden yönetimi, İran’ın Moskova’ya saldırı amaçlı insansız hava araçları sağladığını ve Kremlin’in dron üretim tesisi kurmasına yardımcı olduğunu gösteren istihbarat bulgularını kamuoyuna açıklamıştı. Eski ABD yönetimi ayrıca İran’ı, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya kısa menzilli balistik füzeler transfer etmekle de suçlamıştı.