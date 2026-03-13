İran İsrail'i fena vurdu onlarca kişi yaralandı! Bölgeden ilk görüntüler geldi
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken Tel Aviv yönetimi sert bir misillemeyle karşılaştı. Tahran'da art arda patlamaların sonrasında İran, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesini füzelerle vurdu. İlk belirlemelere göre 59 kişi yaralanırken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun tüm gizleme çabasına rağmen bölgeden gelen fotoğraflar saldırının vahametini gözler önüne serdi.
Dünyayı tedirgin eden savaş 14. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail'in gece yarısı Tahran'a düzenlediği hava saldırılarına sert bir misilleme geldi.
Zarzir beldesine füze yağdı
Başkent Tahran'da art arda yaşanan patlamalar sonrası İran, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesini onlarca füzeyle vurdu.
Onlarca yaralı var
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.
Art arda patlama sesleri
İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.