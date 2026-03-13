BIST 13.286
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit! "Deli pislikler" dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit! "Deli pislikler" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'tan bu yana İsrail ile birlikte saldırdıkları İran'a yeni tehditte bulunarak, "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu.

İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasını yineleyen Trump, Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer araçların imhasına devam edildiğini savundu.

"Bugün bu deli pisliklerin başına neler..."

Trump, "Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.

İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşünüyor

Trump, Fox News kanalına verdiği ve henüz tamamı yayımlanmayan röportajda da İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin konuştu.

Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Bence hasar görmüş durumda ama muhtemelen bir şekilde hayatta." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin cesaret göstermeleri gerektiğini söyleyerek, "Korkulacak bir şey yok. Bir donanmaları yok, tüm gemilerini de batırdık." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğuyla ilgili soruya "Yaralı ama iyi." yanıtını vermişti.

