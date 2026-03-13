BIST 13.004
DOLAR 44,19
EURO 50,69
ALTIN 7.229,22
HABER /  DÜNYA

Tahran'da Kudüs Günü miting alanında patlama

Tahran'da Kudüs Günü miting alanında patlama

İsrail, Tahran'da 3 bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunarak buralara saldırılar düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamanın hemen ardından yürüyüşe katılanların bulunduğu bölgede patlamalar meydana geldi.

Abone ol

İsrail ordusunun, sosyal medya platformundaki Farsça hesabından yapılan paylaşımda, Tahran'daki bazı bölgelerin kırmızı ile işaretlendiği üç harita paylaşıldı.

İsrail ordusu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Tahran'daki AA muhabiri, Tahran Üniversitesi ile Şehir Tiyatroları Meydanı arasında saldırı tehdidinde bulunulan bölgenin bugün yapılacak Kudüs Günü Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği alan olduğunu ve halkın bu bölgede toplandığını bildirirken Meydan-ı Tovhid'in yine kalabalıkların bir araya geldiği yoğun bir nokta olduğunu aktardı.

Tahran'da Kudüs Günü miting alanında patlama - Resim: 0

Kudüs Günü Yürüyüşü'nde Tahran halkı, kentin önemli caddelerinde toplanarak İran bayraklarıyla Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.

Saldırı uyarısının patlamalar 

AA muhabiri, Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç muayenesinde yeni dönem süre kısalıyor TURKA yol haritasını açıkladı
Araç muayenesinde yeni dönem süre kısalıyor TURKA yol haritasını açıkladı
Golden Global Yatırım Bankası'ndan güçlü büyüme
Golden Global Yatırım Bankası'ndan güçlü büyüme
Eski Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme
Eski Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme
Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak
Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak
Tutuklulara bayramda açık görüş izni
Tutuklulara bayramda açık görüş izni
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!
Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı
Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı
Ford Otosan ve Koçfinans''tan dev imza!
Ford Otosan ve Koçfinans''tan dev imza!
İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini! TCMB duyurdu
İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini! TCMB duyurdu
Bakan Yumaklı açıkladı: O ödemeler bugün hesaplarda
Bakan Yumaklı açıkladı: O ödemeler bugün hesaplarda