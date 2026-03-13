BIST 13.286
Eski bakanın akaryakıt istasyonunda kavga çıktı! 1 polis ağır yaralı

Eski Bakan Bahattin Şeker'in Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 20'nci dönem milletvekili ve eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in İsmet İnönü Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen ve kardeş oldukları belirlenen M.T. ile R.T, park meselesi nedeniyle istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden geçen polis memuru Y.T, tarafları ayırmak için araya girdi.

Eski bakanın akaryakıt istasyonunda kavga çıktı! 1 polis ağır yaralı - Resim: 0

Bu sırada M.T. ve R.T, polis memuru Y.T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Y.T'nin de beylik tabancasıyla ateş etmesi üzerine iki kardeş yaralandı.

Hafif yaralanan M.T. ve R.T. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan polis memuru Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

