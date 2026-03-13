AK Parti İstanbul’da medya dünyası sahur sofrasında buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen Medya Sahuru Buluşması kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Ramazan ayı vesilesiyle gerçekleştirilen programda medya temsilcileriyle sahur sofrasında buluşan Acar, Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatacak etkinlikler düzenlediklerini ve teşkilatın sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Teşkilatın Ramazan boyunca vatandaşlarla güçlü bir temas kurduğunu ifade eden Acar, “Kadın kolları sahada, gençlik kollarımız sahada. Teşkilatımızın her bireyi, ‘Bu ramazanda sıkılmadık el bırakmayacağız, muhatap olacağımız tüm ilgili paydaşlarımızla bir araya gelmeye gayret göstereceğiz’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında gerçekleştirilen çalışmaların toplumla güçlü bir bağ kurma amacını taşıdığını belirten Acar, yapılan faaliyetlerin medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılmasının önemine de değindi.

“Siyaset dünyada yeniden şekilleniyor”

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Acar, uluslararası siyasette dengelerin yeniden şekillendiğini ve Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın kritik bir dönemden geçtiğini ifade etti. Türkiye’nin güçlü liderliği sayesinde istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel ölçekte etkili bir liderlik ortaya koyduğunu dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Acar, seçim gündemi bulunmamasına rağmen AK Parti teşkilatlarının her zaman seçim varmış gibi sahada çalıştığını söyledi.

AK Parti’nin güncel siyasi tablo içerisindeki konumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Acar, “Yaklaşık olarak yüzde 36-37 civarında AK Parti'nin oyları, iyi bir yere geldiğini söyleyebiliriz. 25-26 dolayında da şu anda CHP'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan 6-7 ay önce biraz daha yakın bir seviye söz konusuydu. Şu anda trend AK Parti lehine gelişen bir yere evriliyor.” dedi.

Acar, bu tabloyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği, sahadaki yoğun çalışma ve AK Parti’nin kendini sürekli yenileyen siyasi yapısıyla açıkladı.

Özdemir: İstanbul’da Ramazan coşkusu mahallelere yayıldı

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise gazetecilerle sahur programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ramazan ayı boyunca İstanbul’un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, belediyeler ve teşkilatlar aracılığıyla şehrin farklı kesimleriyle buluştuklarını ifade etti.

Özdemir, “İstanbul'da belediyelerimiz kendi ilçelerinde bu sene ramazanı daha da coşkulu, çocukları, gençleri merkeze alan, kadınları sürecin içerisine dahil eden, ilçemizdeki komşularımızla daha güzel ramazan yaşamamızı sağladıklarını görüyorum.” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın da Ramazan ayı boyunca farklı toplumsal kesimlerle bir araya geldiğini belirten Özdemir, iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Özdemir, İstanbul’da yürüttükleri çalışmaların Ramazan sonrasında da devam edeceğini vurgulayarak, “İstanbul'da çalışmalarımıza dokunulmadık bir gönül bırakmayacak şekilde bayram sonrasında da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere de teşekkür eden Özdemir, siyaset ve basın dünyasının ülkenin geleceği adına farklı alanlarda önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi.

“İstanbul’da en büyük sorun trafik”

Programda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özdemir, İstanbul’daki trafik ve ulaşım sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbulluların en önemli sorunları arasında trafik yoğunluğunun ilk sırada yer aldığını belirten Özdemir, şehirde ulaşım yatırımlarının yetersiz kaldığını söyledi.

2017 yılında başlatılan bazı metro projelerinin aradan geçen uzun zamana rağmen tamamlanamadığını ifade eden Özdemir, şehirde yeni ulaşım yatırımlarının yeterince hayata geçirilmediğini dile getirdi.