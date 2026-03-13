Golden Global Yatırım Bankası'ndan güçlü büyüme

Golden Global Yatırım Bankası, küresel ve yerel piyasalardaki değişken ve zorlu ekonomik koşullara rağmen 2025 yılını güçlü finansal sonuçlarla tamamladı. Banka, aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 57 artırarak 25 milyar TL seviyesine yükseltirken, net kârını yüzde 53 artışla 1,06 milyar TL’ye çıkardı.

Faizsiz finans prensipleri doğrultusunda sunduğu yatırım bankacılığı ürün ve hizmetleriyle sektörde farklılaşan Golden Global Yatırım Bankası, nakdi ve gayrinakdi kredi büyüklüğünü de artırarak toplam finansman hacmini 16,2 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın özkaynakları 3,1 milyar TL, faaliyet kârı ise 2,44 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Güçlü bilanço yapımızla büyümemizi sürdürdük”

Golden Global Yatırım Bankası Genel Müdürü Yavuz Yeter, elde edilen finansal sonuçların bankanın istikrarlı büyüme stratejisinin bir yansıması olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Tüm paydaşlarımıza artı değer oluşturma temel anlayışımız çerçevesinde etkin bilanço yönetimimiz, güçlü risk yönetimi yaklaşımımız ve müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi finansal çözümler sayesinde 2025 yılını başarılı finansal sonuçlarla tamamladık. Aktif büyüklüğümüzü bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 57 artırarak 25 milyar TL’ye yükselttik. Net kârımız ise yüzde 53 artışla 1,06 milyar TL seviyesine ulaştı. Toplam nakdi ve gayrinakdi kredi büyüklüğümüzü 16,2 milyar TL’ye çıkarırken, özkaynaklarımız 3,1 milyar TL seviyesine yükseldi. Faaliyet kârımızın 2,44 milyar TL olarak gerçekleştiği bu dönemde özsermaye kârlılığımız yüzde 43,8 olurken aktif kârlılığımız yüzde 5,39 seviyesine ulaştı. Güçlü sermaye yapımızın önemli göstergelerinden biri olan sermaye yeterlilik oranımız da yüzde 16,86 seviyesinde gerçekleşti.”

Yatırım bankacılığında etkinliğini artırıyor

Golden Global Yatırım Bankası’nın kurumsal finansman, dış ticaret ve hazine ürünleri alanında sunduğu müşteri odaklı çözümlerle hem yurt içi hem de uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırdığını vurgulayan Yeter, faizsiz finans prensipleri doğrultusunda geliştirilen yenilikçi ürünlerle müşterilere katma değer sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

İstikrarlı büyüme stratejisi devam edecek

Golden Global Yatırım Bankası’nın önümüzdeki dönemde teknoloji odaklı bankacılık hizmetleri, yenilikçi finansal ürünler ve uluslararası iş birlikleriyle büyümesini sürdürmeyi hedeflediğini belirten Yeter, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Faizsiz finans prensiplerinden ödün vermeden müşterilerimize özel çözümler sunmaya ve paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz. Kurumsal bankacılık, hazine ürünleri ve dış ticaret alanlarında müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına çözüm sunarken, uluslararası sermaye piyasalarıyla ve ülkemiz ticaretinde öne çıkan coğrafyalarla olan bağlantılarımızı da güçlendirmeyi sürdüreceğiz. 2026 yılında Portföy Yönetim Şirketimizin sektörde dinamik ve başarılı bir konuma yükseleceğini düşünüyoruz. Ankara başta olmak üzere bir kaç kentimizde etkin şubeler açarak müşteri yelpazemizi genişletmeyi de planlıyoruz. Yine aynı dönemde girişim sermayesi alanında büyümek, sermaye piyasaları alanında müşterilerimize yurt içinde ve uluslararası piyasalarda alternatif finansman olanakları sunma kabiliyetimizi artırmak ve sinerji oluşturma potansiyeli yüksek yeni iştiraklerimizle finansal hizmet sunumumuzu derinleştirmek istiyoruz.”