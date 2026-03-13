BIST 13.004
DOLAR 44,19
EURO 50,69
ALTIN 7.229,22
HABER /  GÜNCEL

Eski Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme

Eski Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak
Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak
Tutuklulara bayramda açık görüş izni
Tutuklulara bayramda açık görüş izni
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!
Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı
Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı
Ford Otosan ve Koçfinans''tan dev imza!
Ford Otosan ve Koçfinans''tan dev imza!
İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini! TCMB duyurdu
İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini! TCMB duyurdu
Bakan Yumaklı açıkladı: O ödemeler bugün hesaplarda
Bakan Yumaklı açıkladı: O ödemeler bugün hesaplarda
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü
Kuzey Kore ile Çin arasında 6 yıl sonra bir ilk!
Kuzey Kore ile Çin arasında 6 yıl sonra bir ilk!
ÖSYM pazar günü üç sınav düzenleyecek
ÖSYM pazar günü üç sınav düzenleyecek