Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı

Bozankaya'nın İtalya'nın Napoli kenti için geliştirdiği tramvay sayısı, Napoli Belediyesinin ek siparişiyle toplam 50 tramvaya ulaştı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya, Avrupa'daki proje sayısını artırırken mevcut işbirliklerini de büyütmeye devam ediyor.

Bozankaya'nın İtalya'nın Napoli kenti için geliştirdiği tramvay projesinin kapsamı genişletildi. Daha önce 20 araç olarak planlanan proje, Napoli Belediyesinin ek siparişiyle 50 tramvaya ulaştı.

Mayıs 2024'te Napoli Belediyesi ile imzalanan ilk sözleşme kapsamında üretilen tramvaylardan ilki 2025 sonunda şehre teslim edilmiş ve şehir içi devreye alma testleri başlatılmıştı.

Projeden elde edilen olumlu sonuçların ardından Napoli Belediyesi, filonun genişletilmesine karar vererek 20 tramvaya ek olarak 30 yeni araç daha sipariş etti. Böylece Bozankaya'nın Napoli için üreteceği toplam tramvay sayısı 50'ye yükseldi. 30,5 metre uzunluğunda ve 5 modülden oluşan araçlar, toplam 270 yolcu kapasitesi ile kentin toplu taşıma yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Çift yönlü sürüş özelliği sayesinde operasyonel esneklik sağlarken, yüzde 100 alçak tabanlı yapısıyla yolcu erişilebilirliğini en üst seviyeye çıkarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Napoli ile başlattıkleri işbirliğinin kısa sürede genişlemesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Günay, ilk teslimatın ardından gelen ek siparişin, Bozankaya teknolojilerine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, 'Bu proje ile yalnızca yeni bir ülkede yer almakla kalmıyor, aynı zamanda Akdeniz'in en köklü şehirlerinden birine modern, güvenli ve enerji verimli bir ulaşım çözümü sunuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bozankaya'nın geliştirdiği projelerde teknoloji ve AR-GE çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilirlik alanındaki yatırımların da önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Günay, şunları kaydetti:

'Araçlarımızı üretirken enerji verimliliğini ve çevre dostu teknolojileri tüm süreçlerimizin merkezine koyuyoruz. Napoli Belediyesi ile yürüttüğümüz projenin kentin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Napoli için üretilecek toplam 50 tramvay, şehir içi trafik yükünün azaltılmasına katkı sağlarken yolculara konforlu ve çevre dostu bir ulaşım deneyimi de sunacak.'

Günay, Bozankaya'nın İtalya'nın yanı sıra, Romanya, Sırbistan, Polonya, Çekya ve Tayland'daki projelerine de hız kesmeden devam ettiğinin altını çizerek, 'Farklı coğrafyalarda hayata geçirdiğimiz projelerle yalnızca ihracatımızı artırmıyor, aynı zamanda Türk mühendisliğinin ve üretim gücünün dünya çapında temsil edilmesine katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir, çevreci ve yenilikçi elektrikli toplu ulaşım sistemlerimizde Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada şehirlerin toplu ulaşım altyapısına değer katmaya devam edeceğiz.' değerlendirmelerinde bulundu.