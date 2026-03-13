BIST 13.087
ÇALIŞMA HAYATI

Bakan Yumaklı açıkladı: O ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin önemli bir paylaşım geldi. Yumaklı, "10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

YUMAKLI: 10 MİLYAR TL'LİK DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

Üretimin her aşamasında çiftçiyi desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, "10 milyar 688 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, temel destek için 9 milyar 83 milyon 526 bin 192 lira, çiğ süt için 1 milyar 326 milyon 657 bin 845 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 129 milyon 326 bin 798 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 104 milyon 340 bin 115 lira, hayvan gen kaynakları için 45 milyon 31 bin 50 lira olmak üzere toplam 10 milyar 688 milyon 882 bin lira ödeme yapılacak.

DESTEK ÖDEMELERİ 18:00'DEN SONRA HESAPLARDA

Kimlik numarasının son hanesi "2" olan ve vergi kimlik numarasının son hanesi "1,3,5,7,9" olan üreticilerin temel destek ödemesi ile diğer desteklere ait ödemeler bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

