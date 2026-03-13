BIST 13.004
DOLAR 44,19
EURO 50,69
ALTIN 7.229,22
HABER /  GÜNCEL

Tutuklulara bayramda açık görüş izni

Tutuklulara bayramda açık görüş izni

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklular Kurban Bayramı'nda aileleriyle görüşebilecek.

Abone ol

Ramazan Bayramı dolayısıyla hükümlü ve tutuklulara 16-22 Mart arasında açık görüş izni verilecek. Hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş izni verilecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), konuya ilişkin açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca kapalı ceza infaz kurumlarında bulunanlara bayramlarda ve özel günlerde açık görüş izni verildiği anımsatıldı.

 AÇIK GÖRÜŞE ÇIKAMAYACAK KİŞİLER

 Bu kapsamda, önceden planlama yapılarak Ramazan Bayramı nedeniyle açık görüşlerin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ile tutukluların bu haktan yararlandırılmayacağı vurgulandı.

 Açık görüşten her hükümlünün bir kez yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerektiği kaydedildi.

 16-22 MART ARASINDA ZİYARET

 Açık görüşler, CTE'nin internet sitesinde ilan edilen 173 ceza infaz kurumunda 16 ile 22 Mart, ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan diğer kapalı ceza infaz kurumlarında 16 ile 20 Mart, müdürlük teşkilatı bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarında ise 16 ile 18 Mart arasında yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!
Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı
Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı
Ford Otosan ve Koçfinans''tan dev imza!
Ford Otosan ve Koçfinans''tan dev imza!
İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini! TCMB duyurdu
İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini! TCMB duyurdu
Bakan Yumaklı açıkladı: O ödemeler bugün hesaplarda
Bakan Yumaklı açıkladı: O ödemeler bugün hesaplarda
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü
İşçinin akıllara durgunluk veren ölümü
Kuzey Kore ile Çin arasında 6 yıl sonra bir ilk!
Kuzey Kore ile Çin arasında 6 yıl sonra bir ilk!
ÖSYM pazar günü üç sınav düzenleyecek
ÖSYM pazar günü üç sınav düzenleyecek
Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Akaryakıtta yeni bir aşamaya geçiliyor! Zamlar direkt yansıyacak
Akaryakıtta yeni bir aşamaya geçiliyor! Zamlar direkt yansıyacak