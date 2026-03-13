BIST 13.021
HSK Genel Kurulu kararını verdi: Yargıtay’ın yeni üyeleri belli oldu

HSK Genel Kurulu, Yargıtay’ın yeni üyelerini belirledi. Gürlek, aralarında eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun’un da bulunduğu 8 ismin Yargıtay üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Akın Gürlek, HSK Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimler sonucunda Yargıtay bünyesinde görev yapacak yeni isimlerin belirlendiğini duyurdu. Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Bakan Gürlek, yargı camiasında beklenen Yargıtay üyeliği seçimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLEN İSİMLER

HSK Genel Kurulu toplantısının ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yargının farklı kademelerinde görev yapan 8 isim Yargıtay üyeliğine seçildi. Belirlenen yeni üyeler ve daha önceki görevleri şu şekilde sıralandı:

*Tolgahan Öztoprak: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı
*Hüseyin Kürşad Serbes: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
*İbrahim Acarlı: Yargıtay Tetkik Hâkimi
*Niyazi Acar: Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı
*Ahmet Kaya: İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı
*Bekir Altun: Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
*Çimen Atacan Tuna: Büyükçekmece Hâkimi
*Musa Kanıcı: Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri

BAKAN GÜRLEK’TEN BAŞARI VE HAYIRLI OLSUN MESAJI

Seçim sonuçlarını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni üyelerin yüksek yargıdaki görevlerine dair temennilerini de paylaştı. Gürlek, seçilen isimlerin adaletin tecellisi noktasında büyük bir özveriyle çalışacaklarına olan inancını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

