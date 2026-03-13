Deprem Kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı

Gezegen hareketleri ve sismik istatistiklere dayalı tahminleriyle sık sık tartışmaların odağında yer alan Hoogerbeets, bazı öngörülerinin geçmişteki depremlerle örtüşmesi üzerine medyada 'deprem kâhini' olarak anılmaya başlandı. Ancak kullandığı yöntemlerin ve iddialarının, bilim dünyasıyla bağlantısı olmadığı yönünde eleştiriler mevcut.