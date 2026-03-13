BIST 13.087
DOLAR 44,19
EURO 50,68
ALTIN 7.233,42
HABER /  SPOR

Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Abone ol

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, ligde çıktığı 25 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 33 puanla 7. sırada yer aldı.

Ligin ikinci devresinde evinde oynadığı 4 karşılaşmadan 3'ünü kaybeden Körfez ekibi, deplasman maçlarındaysa 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Süper Lig'deki son maçında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında puan almaya çalışacak.

Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Aleksandar Jovanovic, maçta forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Savaşla birlikte başlayan gizemli yayın! Sayıların anlamı merak konusu oldu: Casuslara talimat mı veriliyor?
Savaşla birlikte başlayan gizemli yayın! Sayıların anlamı merak konusu oldu: Casuslara talimat mı veriliyor?
Hürmüz krizi bitiyor mu? Uraloğlu duyurdu:Türk gemisi geçti
Hürmüz krizi bitiyor mu? Uraloğlu duyurdu:Türk gemisi geçti
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Çiftçi'den araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemlerine ilişkin açıklama
Ahmet Taşgetiren'e 'Netenyahu ile mi, Tayyip Erdoğan ile mi haşrolmak istersin?' sorusu
Ahmet Taşgetiren'e 'Netenyahu ile mi, Tayyip Erdoğan ile mi haşrolmak istersin?' sorusu
Rusya’dan İran için kritik hamle! Savaşın dengesi değişebilir
Rusya’dan İran için kritik hamle! Savaşın dengesi değişebilir
Müzakerelere arabuluculuk yapan Umman’a İHA saldırısı!
Müzakerelere arabuluculuk yapan Umman’a İHA saldırısı!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da alış-satış rakamları
Galatasaray, Süper Lig'de yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
Galatasaray, Süper Lig'de yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
Bakan Gürlek açıkladı! Hakimlere 10 yıl şartı
Bakan Gürlek açıkladı! Hakimlere 10 yıl şartı
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem oldu! Uzmanı ürküttü eğer öncüyse...
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem oldu! Uzmanı ürküttü eğer öncüyse...
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit! "Deli pislikler" dedi
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yeni tehdit! "Deli pislikler" dedi