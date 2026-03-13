BIST 13.087
Müzakerelere arabuluculuk yapan Umman’a İHA saldırısı!

Müzakerelere arabuluculuk yapan Umman'a İHA saldırısı!

ABD ile İran arasında yürütülen son müzakerelere arabuluculuk yapan Umman’a yönelik İHA saldırısında yabancı uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan habere göre Suhar kentindeki Avhi sanayi bölgesine İHA saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, sayı verilmeksizin olayda yaralananların da olduğu aktarıldı.

Ayrıca Suhar kentinde bir başka İHA’nın açık alana düştüğü ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedildi.

