Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Saran, "Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ciddi bir sorun var. Bence Ferhat Bey çok kötü yönetiyor." dedi. Saran ayrıca Galatasaray'ın kollandığına inandığını söyledi.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemekte Başkan Saran'ın yanı sıra yöneticiler Ali Gürbüz, Burçin Gözlüklü ve Gürhan Taşkaya da yer aldı.

Açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, "Şu anda Fenerbahçe'den başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ne şirketlerim ne de işim. Birinci önceliğim ailem, ikinci önceliğim Fenerbahçe. Tamamen takıma odaklıyız. O yüzden seçim konuşmanın bir faydası yok. Mayısa kadar konuşmayı düşünmüyorum." dedi.

"MHK'de ciddi bir sorun var"

Hakem performanslarına da değinen Saran, "Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadığım için pişman değilim. Benim tarzım farklı. Bağırıp çağırmanın bugüne kadar bir işe yaradığını görmedim. Yapmamaya özen gösterdim. Hoşgörü, birlik ve beraberlik istedim. Konuşmamaya çalıştım ama 2 hafta çok garip şeyler oldu. Torreira'ya sarı kart verilmemesi olacak şey değil. Merkez Hakem Kurulunda (MHK) ciddi bir sorun var. Bence Ferhat Bey çok kötü yönetiyor. Torreira tellere tırmanıyor bir şey yok. Guendouzi de bu karşılaştırmayı yaptı, bize de söyledi. Puanlarımız haksız yere gitti. Buna isyan etmemiz gayet normal." diye konuştu.

"Kulüplerin yüzde 90'ı MHK'den rahatsız"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Kulüplerin yüzde 90'ı MHK'den rahatsız. Ferhat Bey'in orada durması bizim için muamma. Bence bu durum federasyona da zarar veriyor. Biz bunları federasyona Taner Bey (Sönmezer) aracılığıyla dile getiriyoruz. Biz diyaloglarımızı basın önünde değil orada dile getiriyoruz. Biz bir dosya hazırladık. Seçimi kazanmadan önce başladık bu çalışmalara. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok, bunu yapanlar yapıyor. Avrupa'da hakemlerle ilgili bu kadar sıkıntı yok. Bu yönetilebilir bir şey. Yine gelmesi gereken noktada değil ama önerilerimiz var. Dünyadaki benzerlerini gündeme getirdik. Ferhat Bey konusunda kendisine ciddi bir destek var ve biz bunu anlayamıyoruz. Bu kadar net hataların olduğu yerde bence bu durum kalandan çok onu tutana zarar verir." ifadelerini kullandı.

"O uğultu psikolojilerini bozuyor"

Futbol takımının taraftarı önünde oynadığı karşılaşmalarda genç oyuncuların etkilendiğini dile getiren Saran, "Genç oyuncularda Kadıköy'de ciddi baskı oluşuyor. Skor bulunamayınca oluşan o uğultu psikolojilerini bozmuyor dersem yalan olur. Konuyla ilgili uzmanlardan da destek alıyoruz. 11 senenin birikmiş bir hayal kırıklığı ve travması var. Beklenti çok büyük. Biz geldiğimizde kimse şampiyonluk beklemiyordu. Biz 'bu sene yok önümüzdeki sene' diyerek baskıyı azaltabilirdik ama benim doğamda bu yok. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bu beklenti olunca sahaya maalesef hatalar hoşgörüyle yansımıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum"

Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray hakkında da konuşan Sadettin Saran, "Skriniar sakatlanmasa, Alvarez ameliyat olmasa biz yine 3 puan öndeydik o yüzden bunu sadece hakemlere bağlamak benim tarzım değil. Ben bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum." dedi.

"Sörloth ile görüşüldü"

Transfer döneminden de bahseden Sadettin Saran, "En-Nesyri bize sürpriz oldu Afrika kupasında dönünce. Duran, Sidiki devam ederiz dedik. Fakat Duran, Bükreş maçında öyle bir şey yapınca eyvah dedik. Bir sürü insanla konuştuk. Devre arasında transfer yapmak çok zor. Varsa bir hata benim hatam, alınamadıysa ben alamadım. Kimsenin bir eksiği yok. Ben geldiğimiz noktadan memnunum. Bizim birinci önceliğimiz orta sahaydı. Ben kendim Lookman'ı istedim ama olmadı. Sörloth ile görüşüldü, başka isimler vardı ama onlar mayısta geliriz şimdi gelemeyiz dediler. Darwin Nunez de görüştüklerimizden bir tanesiydi." değerlendirmesinde bulundu.