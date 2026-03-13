Icardi için ayrılık Lucas Torreira için ödül! Galatasaray'dan alacağı zam dudağınızı uçuklatacak...
4 sezondur kulübün vazgeçilmezi olan Torreira, farklı branşlarda da takıma destek oluyor. Yönetim ise 3.5 milyon Euro’luk ücretini yükseltip oyuncunun ayrılık iddialarına da son verecek.
Galatasaray bu sezon 4 kulvarda şu ana kadar 42 maça çıkarken, Lucas Torreira 37 kez forma giydi. Defansif görevini kusursuz yapan Torreira, 3 gol-4 asistle hücuma da önemli katkıda bulundu.
SAHADA EN ÇOK KOŞAN İSİM
Beşiktaş derbisinde 12.2 km, Liverpool maçında 11.7 km mesafeyle Aslan'ın en çok koşan ismi olan Uruguaylı dinamo, izin gününde bile sarı-kırmızılıları yaşamaya devam etti.
Gündüz Florya'ya ziyarette bulunup altyapı oyuncularıyla bir araya gelen Torreira, akşam ise kadın voleybol takımını desteklemek için Burhan Felek'e gitti.
ZAMLA ÖDÜLLENDİRİLECEK
Okan Buruk'un 4 sezondur vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki orta saha sezon sonunda yönetim tarafından ödüllendirilecek.