Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem oldu! Uzmanı ürküttü eğer öncüyse...

TOKAT'ın Niksar ilçesinde saat 03.35’te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 6,37 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Sivas, Giresun, Samsun ve Amasya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ahmet Ercan depremin meydana geldiği fay hattının 1942 yılında 7 büyüklüğünde deprem ürettiğini açıkladı. Tokat'taki 5.5 büyüklüğündeki depremin artçılarının 4 hafta sürebileceği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan bilgilere göre Tokat'ın Niksar ilçesinde bir deprem meydana geldi. Saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,5 olduğu belirtildi.



SİVAS'A KADAR HER YER HİSSETTİ

Yerin 6.37 kilometre derinliğinde oluşan deprem Sivas, Giresun başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.

Bölge halkı geceyi sokaklarda geçirdi. Panik nedeniyle meydana gelen yaralanmalar dışında can kaybı olmadı.

BU DEPREM NEYİN NESİ?

Tokat merkezli depreme dair uzman isim Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan değerlendirme geldi. Ahmet Ercan depreme ilişkin şu bilgileri verdi:

-Deprem kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluşmuştur. Bu bölgedeki yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0 arasında değişmektedir.

--Burada son görülen büyük deprem 1942 yılında 7 büyüklüğünde oldu. Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir.

DEPREM EĞER ÖNCÜYSE...

-Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir.

-Eğer bu deprem bir Öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a (7 büyüklüğünde deprem) dek ulaşabilir.

DİĞER İLLERDE HİSSEDİLMESİNİN SEBEBİ

-Depremin sığ olması nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Amasya, Merzifon’da duyulmuş olması beklenen bir durumdur.

-Tokatta; Erbaa Niksar, Reşadiye arası deprem bakımından oldukça gergindir.

-Bu gerginlik komşu illerde Ordu-Mesudiye, Sivas- Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar Gökova, Erzincan Refahiye Erzincan Üzümlü, Tercan’a doğru uzanırken, batıda da Amasya Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza, Çankırı’ya doğru uzanan alan gergindir.

-Türkiye her beş ile altı yılda bir yıkıcı deprem görür. 6 Şubat 2023 yılından beri Türkiye yıkıcı deprem görmemiştir. Türkiye’nin yıkıcılık eşik değeri ortalama M6,4’den sonra başlar. Deprem Tanrı’ya yakarmalarla bitmez, bilimsel, ekonomik, önlemler ve uygulamalarla deprem dokuncalarını en aza indirebiliriz. Tıpkı Japonya ve Amerika’da olduğu gibi.