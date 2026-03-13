Bakan Çiftçi talimat verdi! Aracınızda varsa hemen sökün, 1 Nisan'da bitiyor

"ORİJİNALSE SORUN YOK"

Çiftçi, "Araçların içerisinde orijinal, fabrikadan monte edilmiş haliyle kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı, Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde. Araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest. Araçlarda ekran sistemleri var. Bununla müzik dinleyebiliyorsunuz, navigasyon olarak kullanabiliyorsunuz. Değişik maksatlarla kullanılıyor. Bunların da araçlarda orijinal haliyle takılı olması durumunda herhangi bir problem yok. Örneğin bu ses sistemlerinin, müzik sistemlerinin başkalarını rahatsız edecek şekilde dinlenmesi durumunda 3 bin lira idari para cezası öngörüyor. Aracın orijinalliğini bozup, fabrikadan gelen sistemi değiştirip buna birtakım ilaveler yapılması yine Kanun'un müeyyideye bağladığı hususlardan bir tanesi."