Medipol Sağlık Grubu'nda şifa buldu! Yatalak kalırsın denmişti, şimdi yeniden yürüyor

Hayat bir anda durdu, sol tarafı tamamen felç oldu. “Belki düzelmezsin” denilen Nuran Uluyazı, Medipol Sağlık Grubu’nda uygulanan doğru ve erken rehabilitasyonla adeta küllerinden doğdu. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Sena Tolu’nun kişiye özel tedavi planıyla imkansız görüneni başaran Uluyazı, bugün hem yürüyor hem de iş hayatına devam ediyor.

Abone ol

İnme, dünya genelinde milyonlarca yaşamı bir anda karartan, uzun süreli engelliliğin en büyük nedenlerinden biri. Ancak Nuran Uluyazı’nın hikayesi, bu karanlık tablonun doğru müdahale ile nasıl aydınlanabileceğini kanıtlıyor. Ocak 2024’te geçirdiği beyin kanaması sonrası sol tarafı tamamen felç olan, kendi öz bakımını dahi yapamayan Uluyazı; Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Sena Tolu ile başladığı yolculukta tekerlekli sandalyeyi geride bırakıp özgürlüğüne yeniden adım attı.

ERKEN DÖNEMDE REHABİLİTASYON

İnmenin yalnızca ileri yaşlarda değil, gençlerde de görülebilen ve dünya genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 2’sini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Prof. Tolu, “Uzun süreli engelliliğin en sık nedenlerinden biri olmasına rağmen, doğru ve erken rehabilitasyon ile kaybedilen fonksiyonlar büyük ölçüde geri kazanılabilir. Ocak 2024’te beyin kanaması geçiren ve sol tarafını tamamen hareket ettiremeyen Nuran hanım ilk gördüğümüzde, sol kol ve bacağı hiç çalışmıyordu. İlk haftalarda eklem hareketlerinin kısıtlanmasını önlemek için pasif hareketler yaptık, kaslarının zayıflamasını engellemek için elektrik stimülasyon uyguladık, doğru yatak pozisyonlaması ve erken oturtma ile robotik destekten faydalandırarak dik pozisyona geçmesini sağladık” dedi.

HEDEF İŞLEVLERİ GERİ KAZANDIRMAK

Bu dönemde en önemli hedefin, beynin kendini yeniden organize ederek işlevlerini geri kazanabileceği süreci başlatmak dolduğunu dile getiren Prof. Tolu, “Eğer rehabilitasyona erken dönemde başlamazsak eklem sertlikleri, kas kısalmaları, bası yaraları, damarlarda pıhtı oluşumu ve solunum problemleri gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve beynin iyileşme potansiyeli azalır” diye konuştu.

KAYBEDİLEN FONKSİYONLAR GERİ KAZANILIYOR

Erken dönemi takiben aktif rehabilitasyon aşamasında ise kaslar ve beyin iyileşmeye daha açık hale geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Tolu, “Nuran hanıma robotik yürüme cihazlarıyla yürüyüş eğitimi verdik, kol ve bacak için aktif egzersizler yaptırdık, denge ve koordinasyon çalışmalarını uyguladık, günlük yaşam aktivitelerini yeniden öğrettik. Ayrıca hastaya özel fonksiyonel egzersiz programları hazırladık. Bugün Nuran hanım artık yürüyebiliyor, günlük işlerini kendi başına yapabiliyor. Sosyal hayatına ve işine tekrar dönebilmiş durumda. Elbette, iyileşme sadece uyguladığımız tedaviye bağlı değil; hastanın azmi ve kararlılığı da bu sürecin başarıyla ilerlemesinde kritik rol oynadı. Bizim görevimiz, rehabilitasyon yolculuğunu en doğru şekilde planlamak ve yönlendirmektir. İnme sonrası rehabilitasyona ne kadar erken başlanırsa ve program kişiye özel uygulanırsa, iyileşmenin mümkün olduğunu bir kez daha görüyoruz” şeklinde konuştu.

YATALAK KALMAKTAN KURTULDU

Nuran Uluyazı tedavi sürecisi şu sözlerle anlattı: “Beyin kanaması geçirdiğimi ve sol tarafıma inme indiğini söylediler. Bir hafta süren ilk tedavinin ardından fizik tedavi almam gerektiğini öğrendim ve araştırarak Medipol’de Prof. Dr. Sena Tolu’nun yanına geldim. İlk geldiğimde tekerlekli sandalyedeydim, yürüyemiyor, kendi kişisel bakımımı bile yapamıyordum; günlük hayatım tamamen durmuştu. Hocamın verdiği cesaretle fizik tedaviye başladım. Rehabilitasyon programı, kol ve bacağıma uygulanan botoks ile ilaç tedavileri sayesinde sol tarafımdaki sertlik ve uyuşmalar zamanla azaldı. Sol tarafımın ve bacağımın hareketleri geri gelmeye başladı. Bugün artık yürüyebiliyorum, iş hayatıma geri döndüm ve kendi ihtiyaçlarımı tek başıma karşılayabiliyorum. Tek başıma arkadaşlarımla buluşup, gezmeye bile gidebiliyorum. Psikolojim de tamamen düzeldi. Bana başta ‘Belki düzelmeyebilirsin, yatalak kalabilirsin’ denilmişti ama hocamın tedavisi sayesinde adeta ikinci bir hayat yaşıyorum. Eskiden imkânsız görünen hareketleri bugün rahatlıkla yapabiliyorum.”