Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi

Türk ilaç sektörünün köklü kuruluşlarından Drogsan İlaçları’nda önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Uzun yıllardır şirketin Genel Müdürlük görevini yürüten Dr. Ersan Küçük, görevini Türkiye ve Uluslararası Pazarlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sabri Öncel’e devretti.

Drogsan İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karpuzcu tarafından yapılan açıklamaya göre Dr. Sabri Öncel, 9 Mart 2026 tarihi itibarıyla şirketin yeni Genel Müdürü olarak atandı.

Yaklaşık 18 yıldır Drogsan İlaçları’nda Genel Müdürlük görevini sürdüren Dr. Ersan Küçük ise bu tarih itibarıyla bu görevini devrederek şirketin stratejik süreç ve projelerine danışman olarak destek verecek, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu çalışmalarına koordinatör olarak katkı sağlamayı sürdürecek.

Drogsan İlaçları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karpuzcu, görev değişimine ilişkin yaptığı değerlendirmede Dr. Ersan Küçük’ün şirketin yıllar içerisindeki başarılarında bulunan önemli rolünü belirterek şunları söyledi: “Şirketimizin Genel Müdürlük görevini büyük bir özveri, güçlü liderlik ve vizyoner yaklaşımıyla başarıyla yürütmüş olan Dr. Ersan Küçük,

gelişimimize, kurumsallaşmamıza, büyümemize önemli ve kalıcı katkılar sağlamıştır. Bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile şirketimizin gelişim yolculuğunda çok kıymetli bir rol üstlenen Küçük’e çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılarının devamını diliyorum. Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Dr. Sabri Öncel’in liderliği,

vizyonu ve birikimiyle şirketimizin istikrarlı gelişimini daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum.”

Drogsan İlaçları’nda Türkiye ve Uluslararası Pazarlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdüren Dr. Sabri Öncel, yeni dönemde Genel Müdürlük göreviyle şirketin büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesi, uluslararası pazarlardaki etkinliğin artırılması ve yenilikçi sağlık çözümlerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalarını sürdürecek.

Dr. Sabri Öncel Hakkında 1964 Eskişehir doğumlu olan Dr. Sabri Öncel, Eskişehir Anadolu Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Hekimlik görevlerinin ardından Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görev alan Öncel, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Sağlık Projesi kapsamında Sağlık Enformasyon Sistemleri departmanının yöneticiliğini üstlendi ve sağlık bilişim altyapısının kurulmasına önemli katkılar sağladı.

Hacettepe Üniversitesi’nde Halk Sağlığı yüksek lisansını, İngiltere Keele University’de MBA programını tamamladı. 1999 yılında ilaç sektörüne geçerek medikal danışmanlık, pazarlama, satış ve lojistik yönetimi

gibi farklı alanlarda yöneticilik yapan Öncel, 2008-2019 yılları arasında Er-Kim İlaç’ta Genel Müdürlük görevini yürüttü. Pandemi döneminde uluslararası firmalara Türkiye ilaç pazarı, fiyatlandırma ve ruhsatlandırma süreçleri konusunda danışmanlık verdi. 2022 yılında Drogsan İlaçları’na Türkiye ve Uluslararası Pazarlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

olarak katılan Dr. Öncel, Mart 2026 itibarıyla şirketin Genel Müdürü oldu. Dr. Öncel, evli ve bir kız babasıdır.