Domuz gribi vakalarına dikkat! Vaka sayısı giderek artıyor...

Türkiye’de de benzer bir tablo hakim. Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği verileri, acil servis başvurularının önemli bir kısmının "tri-demi" (H3N2, COVID-19 ve RSV’nin eş zamanlı görülmesi) kaynaklı olduğunu gösteriyor. Mart 2026 itibarıyla vakaların stabil seyretse de yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği bildiriliyor.