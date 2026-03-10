Domuz gribi vakalarına dikkat! Vaka sayısı giderek artıyor...
Son aylarda Türkiye ve dünya genelinde halk arasında domuz gribi olarak bilinen Influenza A’nın H3N2 alt tipi, "Subclade K" (J.2.4.1) adı verilen yeni mutasyonuyla hızla yayılıyor.
Uzmanlar, bu sezonun diğer yıllara göre daha erken başladığını ve semptomların çok daha ağır seyrettiğini belirtiyor.
BU KIŞ "TRİ-DEMİ" VAKALARI ARTIYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve CDC verilerine göre, 2025-2026 kış sezonu son yılların en yoğun grip dönemlerinden birine sahne oluyor.
Kuzey yarımkürede Influenza A vakalarının %90'ından fazlasını H3N2 alt tipi oluşturuyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da vaka pozitiflik oranları %30 seviyelerine kadar yükselmiş durumda.
Türkiye’de de benzer bir tablo hakim. Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneği verileri, acil servis başvurularının önemli bir kısmının "tri-demi" (H3N2, COVID-19 ve RSV’nin eş zamanlı görülmesi) kaynaklı olduğunu gösteriyor. Mart 2026 itibarıyla vakaların stabil seyretse de yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği bildiriliyor.
"SUBCLADE K" VARYANTI NEDİR?
H3N2 virüsü temel olarak domuzlarda dolaşan ancak insanları da enfekte edebilen bir influenza alt türü virüsüdür.