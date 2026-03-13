BIST 13.286
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem

Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 03.35’te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 6,37 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Sivas, Giresun, Samsun ve Amasya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) yer alan bilgilere göre Tokat'ın Niksar ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,5 olduğu belirtildi.

Yerin 6.37 kilometre derinliğinde oluşan deprem Sivas, Giresun başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: EKİPLERİMİZ SAHADA GEREKLİ TARAMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbar bulunmadığını, sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Niksar'da saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçi, şunları kaydetti: "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

TOKAT, SAMSUN VE AMASYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

