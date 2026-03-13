Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alındı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Günel ile birlikte İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu beş ismin gözaltına alındığı bildirildi.

Rüşvet ve irtikap suçlamaları

Gözaltındaki isimlere rüşvet ve irtikap suçlamaları yöneltildi.

Emniyet güçlerinin Kuşadası'ndaki belediye binasında arama yaptığı öğrenilirken, başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan 2025/186146 soruşturma numaralı dosya kapsamında;

- Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşılmış,

- Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13.03.2025 tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."