Tahran'da patlama sesleri duyuldu

İran medyası, ABD ile İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti.

Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu.

Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

