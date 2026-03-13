Hürmüz krizi bitiyor mu? Uraloğlu duyurdu:Türk gemisi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan Türklere ilişkin son durumu paylaştı. Uraloğlu, bölgedeki 15 Türk gemisinden birinin geçişinin sağlandığını, kalan mürettebat ve uçaklar için de tahliye süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Bölgesel çatışmaların deniz ve hava trafiğini felç ettiği Hürmüz Boğazı’nda, Türkiye’nin lojistik unsurlarını koruma çabaları sürüyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki gelişmelere dair yaptığı basın açıklamasında, stratejik geçiş noktalarındaki son tabloyu ve tahliye operasyonlarının detaylarını aktardı.

BOĞAZ'DA 14 TÜRK GEMİSİ BEKLEYİŞTE

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesiyle birlikte bölgede mahsur kalan Türk sahipli gemiler hakkında bilgi veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nda 15 gemimiz vardı; bir tanesini İran Limanı'nı kullandığı için özel müsaade alarak geçirdik."

Kalan 14 Türk sahipli geminin güvenli bölgelerde bekleyişinin sürdüğünü belirten Bakan, "Şu an için gemilerimizde ve personelimizde bir problem bulunmuyor" dedi.

Bölgede şu an çeşitli sınıflarda toplam 800 geminin beklediği, bunlar arasında 6 dev kruvaziyer gemisinin de yolcularıyla birlikte mahsur kaldığı bildirildi.

UMMAN ÜZERİNDEN "HAVA KÖPRÜSÜ" VE MAHSUR KALAN UÇAKLAR

Bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için alternatif rotaların devreye alındığını kaydeden Uraloğlu, hava trafiğindeki aksamalara da değindi:

Türk ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli tahliyesi için Umman üzerinden ek seferler konulduğunu açıkladı.

İran’da bir Türk Hava Yolları ve bir Pegasus uçağının kaldığını belirten Bakan, Irak’ta mahsur kalan bir uçağın ise personelinin Türkiye'ye getirildiğini, uçakların güvenliğine ilişkin bir riskin bulunmadığını teyit etti.