BIST 13.286
DOLAR 44,19
EURO 50,89
ALTIN 7.266,81
HABER /  DÜNYA

İran'dan İsrail'e füze yağmuru 33 kişi yaralandı

İran'dan İsrail'e füze yağmuru 33 kişi yaralandı

İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 32'si hafif 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone ol

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 32'si hafif 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi
Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
ABD Merkez Komutanlığı: Yakıt ikmal uçağı Irak'a düştü
ABD Merkez Komutanlığı: Yakıt ikmal uçağı Irak'a düştü
DMM'den THY iddialarına yalanlama
DMM'den THY iddialarına yalanlama
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiaları yalanlandı
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiaları yalanlandı
Süper Lig’de 22 yıl sonra kadın hakem görev yapacak
Süper Lig’de 22 yıl sonra kadın hakem görev yapacak
İlber Ortaylı yoğun bakımda entübe edildi
İlber Ortaylı yoğun bakımda entübe edildi
Netanyahu’dan Lübnan hükümetine tehdit
Netanyahu’dan Lübnan hükümetine tehdit
Ağrı'da köy okulundaki öğretmenler öğrencileri için iftar sofrası hazırladı
Ağrı'da köy okulundaki öğretmenler öğrencileri için iftar sofrası hazırladı
TFF'den yabancı VAR kararı! Resmen açıklandı...
TFF'den yabancı VAR kararı! Resmen açıklandı...
İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
İstanbul'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres sergi gezdi