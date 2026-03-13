BIST 13.286
DOLAR 44,19
EURO 50,88
ALTIN 7.244,92
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir aksaklık bulunmadığını bildirdi.

Abone ol

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Uraloğlu, "İlk bilgilere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Oğlu ve eski karısı öldürmüş!
Foto Galeri Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Oğlu ve eski karısı öldürmüş! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Petrol krizi sonrası ABD'den Rus petrolüne geçici izin
Petrol krizi sonrası ABD'den Rus petrolüne geçici izin
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerilerine füze saldırısı
Son anket sonuçları AK Partili Faruk Acar AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı
Son anket sonuçları AK Partili Faruk Acar AK Parti ve CHP'nin oy oranını açıkladı
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Tahran'da patlama sesleri duyuldu
İran'dan İsrail'e füze yağmuru 59 kişi yaralandı
İran'dan İsrail'e füze yağmuru 59 kişi yaralandı
Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi
Drogsan İlaçları’nda bayrak değişimi
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
ABD Merkez Komutanlığı: Yakıt ikmal uçağı Irak'a düştü
ABD Merkez Komutanlığı: Yakıt ikmal uçağı Irak'a düştü