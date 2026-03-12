Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Oğlu ve eski karısı öldürmüş!

Ankara’da 2025 yılında hayatını kaybeden iş insanı Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma yeni bir aşamaya girdi. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiği ve yüksek değerde mal varlığı bulunduğu iddia edilen Arıkan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.