Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Oğlu ve eski karısı öldürmüş!
Ankara’da iş insanı Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerden Arıkan’ın oğlu Batuhan Arıkan ile Mustafa Ünal tutuklandı. Olayın arka planında olduğu iddia edilen yüksek değerli mal varlığı ve para trafiği ise soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Ankara’da 2025 yılında hayatını kaybeden iş insanı Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma yeni bir aşamaya girdi. Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiği ve yüksek değerde mal varlığı bulunduğu iddia edilen Arıkan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.
Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheli ölüm sonrası soruşturma başlatıldı
44 yaşındaki Ramazan Arıkan, 16 Kasım 2025’te Ankara’da eski eşinin evinde hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu. İlk etapta doğal ölüm ihtimali üzerinde durulsa da ortaya atılan iddialar üzerine olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.