Müzik zevkiniz zekanız hakkında bilgi veriyor! Zekilerin dinlediği 5 müzik türü belli oldu...
Müzik türü seçimi ile zeka arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından incelendi. Yayımlanan veriler dikkat çekti. İşte yüksek zekalıların en çok dinlediği 5 müzik türü...
Müzik türü seçimi ile zeka arasındaki ilişki hem psikologlar ve bilim insanlarının hem de araştırmacıların incelemeye aldığı konulardan.
Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan çalışma başta olmak üzere çeşitli araştırmalar karmaşık müzik yapıları içeren bazı türlerin, zihinsel uyarım arayan dinleyiciler arasında daha yaygın olabileceğini ortaya koyuyor.
İşte yapılan çalışmalarda öne çıkan bazı müzik türleri:
1. KLASİK MÜZİK
Araştırmalara göre klasik müzik dinleyen kişiler, genellikle analitik düşünme, odaklanma ve zihinsel işlem becerileri açısından daha yüksek performans gösterebilmektedir. Öte yandan klasik müziğin, beynin farklı bölgelerini aynı anda çalıştırarak bilişsel faaliyetleri desteklediği belirtilmektedir.
2. CAZ
Araştırmalara göre caz dinleyen kişiler genellikle yaratıcılık, analitik düşünme ve zihinsel esneklik gerektiren yapıları daha kolay kavrayabilir. Bu nedenle caz müzik, zihinsel uyarımı artıran ve bilişsel süreçleri destekleyen bir müzik türü olarak görülür.