Müzik zevkiniz zekanız hakkında bilgi veriyor! Zekilerin dinlediği 5 müzik türü belli oldu...

2. CAZ

Araştırmalara göre caz dinleyen kişiler genellikle yaratıcılık, analitik düşünme ve zihinsel esneklik gerektiren yapıları daha kolay kavrayabilir. Bu nedenle caz müzik, zihinsel uyarımı artıran ve bilişsel süreçleri destekleyen bir müzik türü olarak görülür.