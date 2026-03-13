BIST 13.286
DOLAR 44,19
EURO 50,88
ALTIN 7.244,92
HABER /  GÜNCEL

Suudi Arabistan ülkeye yönelik 8 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan ülkeye yönelik 8 İHA saldırısının engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan, ülkeye yönelik 8 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Abone ol

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Suudi Arabistan’ın hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik 5 insansız hava aracını düşürdüğü belirtilen açıklamada, bunlardan 2'sinin doğu bölgesinde, 5'inin El-Harc bölgesinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu Diplomasi Mahallesi'ne de İHA saldırısı girişimi olduğu ve İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İlber Ortaylı yoğun bakımda entübe edildi
İlber Ortaylı yoğun bakımda entübe edildi
Netanyahu'dan skandal sözler! Hem Sünni hem de Şii İslam dünyaya tehdittir
Netanyahu'dan skandal sözler! Hem Sünni hem de Şii İslam dünyaya tehdittir
İran'ın en çok füze ve İHA fırlattığı yer!
İran'ın en çok füze ve İHA fırlattığı yer!
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Tokat depremi sonrası Ercan o illeri tek tek saydı: 7.0'a kadar ulaşabilir!
Tokat depremi sonrası Ercan o illeri tek tek saydı: 7.0'a kadar ulaşabilir!
Medipol Sağlık Grubu'nda şifa buldu! Yatalak kalırsın denmişti, şimdi yeniden yürüyor
Medipol Sağlık Grubu'nda şifa buldu! Yatalak kalırsın denmişti, şimdi yeniden yürüyor
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'ten Polonya'da zafer
Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk'ten Polonya'da zafer
Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklama
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
Anadolu Efes son saniye basketiyle Bayern Münih'i yendi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı
Irak'ta Peşmerge-Fransız askeri üssüne saldırı 1 Fransız askeri öldü 7 yaralı