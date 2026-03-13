BIST 13.032
DOLAR 44,19
EURO 50,70
ALTIN 7.229,14
HABER /  SPOR

Maça saatler kala haber geldi! PFDK, Domenico Tedesco'ya ceza

Maça saatler kala haber geldi! PFDK, Domenico Tedesco'ya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan olaylı Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kararlarını açıkladı. 90+5’te gelen golle sahadan 3-2 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya kötü haber geldi.

Abone ol

Fenerbahçe’nin Samsunspor’u konuk ettiği ve büyük bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmanın ardından disiplin sevkleri sonuçlandı. Maçın gergin atmosferinde rakip takım kulübesine yönelik sergilediği tutumlar nedeniyle PFDK’ya sevk edilen İtalyan teknik adam Domenico Tedesco’nun cezası belli oldu.

TFF'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu DOMENICO TEDESCO’nun, 08.03.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.–SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Kadıköy’de oynanan 25. hafta mücadelesinde Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin golleriyle iki kez öne geçmiş; Fenerbahçe ise Guendouzi, Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif’in golüyle galibiyete uzanmıştı. Uzatma dakikalarında gelen galibiyet golü sonrası saha kenarında tansiyon yükselmiş, Tedesco’nun Samsunspor yedek kulübesine doğru yaptığı hareketler hakem raporlarına yansımıştı.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER ARTIYOR

Tedesco’nun aldığı bu ceza, şampiyonluk yolunda kritik bir sürece giren Fenerbahçe’yi zora soktu. Gelecek hafta oynanacak müsabakada takımın başında sahaya çıkamayacak olan İtalyan çalıştırıcının yanı sıra, aynı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ederson Moraes de kadroda yer alamayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor
18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor
AK Parti İstanbul’da medya dünyası sahur sofrasında buluştu
AK Parti İstanbul’da medya dünyası sahur sofrasında buluştu
Tahran'da Kudüs Günü miting alanında patlama
Tahran'da Kudüs Günü miting alanında patlama
Araç muayenesinde yeni dönem süre kısalıyor TURKA yol haritasını açıkladı
Araç muayenesinde yeni dönem süre kısalıyor TURKA yol haritasını açıkladı
Golden Global Yatırım Bankası'ndan güçlü büyüme
Golden Global Yatırım Bankası'ndan güçlü büyüme
Eski Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme
Eski Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme
Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak
Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak
Tutuklulara bayramda açık görüş izni
Tutuklulara bayramda açık görüş izni
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!
Arda Turan’ın o sözleri, Galatasaray taraftarını mest etti!
Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı
Bozankaya'nın Napoli tramvay projesindeki araç sayısı 50'ye ulaştı
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar
Besler'den 2025'te 8 milyar lira brüt kar
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı
ABD uçak gemisine yakın seyreden İran gemisi 2 füzeyle hedef alındı