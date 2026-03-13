Şampiyon atı kavurma yapıp aşevinde dağıttılar Mersin Belediyesi'nin açıklamasına bakın

MERSİN Belediyesi'nin aşevinde dağıtılan kavurmada at eti tespit edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Yapılan DNA analizleri etlerin Adana Yeşiloba Hipodromu’nda koşan ve üç birinciliği bulunan Smart Latch isimli kısrağa ait olduğunu ortaya koydu. Kavurma yapılan şampiyon atın sahibi Sözcü'ye konuşurken Mersin Belediyesi'nden de açıklama geldi.

MERSİN aşevinde yaşanan yarış atı kavurması gündeme bomba gibi düştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi skandalla ilgili açıklama yaptı. Belediye aşevine et temin eden firmayı suçladı. Belediyenin açıklamasında aşhaneye et temininin açık ihale yöntemiyle ve doğranmış et şeklinde gerçekleştirildiği ifade edilerek, ihaleyi kazanan firmanın birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firma olduğu vurgulandı.

VETERİNER KONTROL EDİYORMUŞ

Belediyeye yapılan et teslimlerinin resmi denetim süreçleri ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, et alımlarının Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, ortaya atılan iddiaların 4 Şubat 2026 tarihinde belediyeye ulaşmasının ardından sürecin yeniden incelendiği ve mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçlarının her alım için talep edildiği aktarıldı. Tedarik sürecinin resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtilen açıklamada, belediyenin halk sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğu ve tüm işlemlerini ilgili mevzuat ile resmi denetimler çerçevesinde sürdürdüğü ifade edildi.