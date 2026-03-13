Balıkesir'deki kayıp öğretmen cinayetinde şok detaylar! Müge Anlı açıkladı üstüne...
BALIKESİR'de 6 gündür kayıp olan emekli öğretmen Ahmet Baysal ölü bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert, programında aranan emekli öğretmenin cinayeti kurban gittiği belirlendi. Arıcılık yapan Ahmet Baysal’ın cesedine evinden tam 15 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Sahilde bulunan cesetle ilgili kan donduran detayları Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Cesedi tanınmayacak haldeydi. Vahşi bir cinayete kurban gitmiş
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 7 Mart’tan bu yana kendisinden haber alınamayan emekli Edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 6 gündür aralıksız sürdürülen arama çalışmalarında Ahmet Baysal'ın cesedi Sahil Yenice köyü yakınlarında deniz kıyısında bulundu. Ahmet Baysal’ın cesedindeki izler olayın kan donduran bir cinayet olduğunu ortaya koydu.
ÜSTÜNE TAŞ YIĞILMIŞ YÜZÜ KESİK İÇİNDE
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen olayda, ulaşılan detaylar tüyler ürpertti. Arıcılık yapan emekli öğretmen Ahmet Baysal’ın cesedi evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, tanınmayacak halde bulundu. Yüzünde çok sayıda kesik izi olan Ahmet Baysal'ın cesedinin üzerine de taşlar yığıldığı ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında şu bilgileri paylaştı:
-Kardeşi cesedi adli tıpta teşhis etti. Ahmet Baysal'ın tanınmayacak haldeymiş. Vahşi bir cinayete kurban gitmiş. Üzeri taşlarla örtülerek cenaze saklanmaya çalışılmış.
CESEDİ NEREDE BULUNDU?
Emekli öğretmen Ahmet Baysal gündüzleri arıcılık yaparken, geceleri de çöplerden plastik topluyordu. Bir arkadaşı dün bağlandığı yayında çöp topladığı alanlara bakılmasını istemişti. Ahmet Baysal'ın cesedi onun işaret ettiği yerden çok farklı bir noktada bulundu. Müge Anlı şu bilgiyi verdi:
-Sahilde bir tersane varmış. Oradaki dere yatağında öldürülmüş olarak bulundu.
ÖĞRETMENİ KİM ÖLDÜRDÜ?
Ahmet Baysal'ın cesedinin bulunduğu yer de kafa karıştırdı. Çöp toplamaya gittiği mekanlar ile arılarını yerleştirdiği noktadan çok farklı bir yerdeydi. Evine 15 km uzaklıktaki bir alana araçsız gidilmeyeceği belirtiliyor. Emekli öğretmenin bu noktada ne yaptığı esrarını koruyor. Müge Anlı'ya açıklama yapan emekli öğretmenin kardeşi Fatih Baysal:
'Şişelerle her tarafını biçmişler. Böyle bir cinayet, böyle bir vahşilik görmedim. Bunun para için olduğunu düşünüyorum. Yoksa böyle vahşet olmaz" dedi.