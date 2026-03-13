Öcalan'dan Salih Müslim mesajı: O, Rojava’nın köşe taşıydı

İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Öcalan, hayatını kaybeden Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim için bir taziye mesajı yayımladı. Öcalan mesajında, Müslim’i "Rojava’nın köşe taşı" olarak nitelendirdi.

PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim’in vefatının ardından, Abdullah Öcalan bir başsağlığı metni paylaştı. "Yoldaş Salih Müslim bu dünyadan geçerken" başlığını taşıyan mesajda, "O, Rojava’nın hep emin olduğum bir köşe taşıydı ve hep öyle kalacaktır. Onu, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum." dedi.

"ROJAVA’NIN EMİN OLDUĞUM BİR KÖŞE TAŞIYDI"

Öcalan, mesajında Salih Müslim’in mücadelesine ve kişiliğine dair derinlikli betimlemelerde bulundu. Müslim’in sadece Kürt siyaseti için değil, bölgedeki tüm halklar için bir denge unsuru olduğunu savunan Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili yoldaş Salih Müslim’in vefat haberini akşam saatlerinde aldım. Sabaha kadar kendisini ve mücadelesini anmaya çalıştım. Şüphesiz, oğulları, yakınları ve tüm yoldaşları için o artık bir ölümsüzdür. Halkı ve welat’ı için gerektiği gibi yaşamış ve ölümsüzleşmiştir.

Suriye topraklarının gerçek bir yurtseveriydi. Kürt’le tam Kürt; Arap’la vazgeçilmez bir dost, Türk’le öz bir kardeş olmayı bilmiştir. Asuri, Ermeni, Çerkes her kavim, din ve mezheple tam bir hümanist-şinaslık tesis etmeyi yaşamının ayrılmaz bir parçası kılmıştır.

O, Rojava’nın hep emin olduğum bir köşe taşıydı ve hep öyle kalacaktır. Onu, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya’nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır.

Salih Müslim’in şehadeti bir kayıp değildir. Bilakis gerçek bir kuvvet olarak tüm halkımızı, halkları, dostlarını ve yoldaşlarını güçlendirmeye sonsuza dek devam edecektir."