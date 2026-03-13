BIST 13.021
DOLAR 44,19
EURO 50,72
ALTIN 7.239,79
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım

Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Abone ol

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ülkemizin barıştan, diyalogdan ve dayanışmadan yana yaklaşımının, insanlık için daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kapı aralamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Takdim Töreni"nden görüntüler de yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı
MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı
Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için yardım yapacak
Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için yardım yapacak
Medipol uzmanından uyarı! Horlamayı hafife almayın, sağlıklı ömür kaliteli uykuda saklı
Medipol uzmanından uyarı! Horlamayı hafife almayın, sağlıklı ömür kaliteli uykuda saklı
Ülker’e eşit işe eşit ücret sertifikası
Ülker’e eşit işe eşit ücret sertifikası
Maça saatler kala haber geldi! PFDK, Domenico Tedesco'ya ceza
Maça saatler kala haber geldi! PFDK, Domenico Tedesco'ya ceza
18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor
18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor
AK Parti İstanbul’da medya dünyası sahur sofrasında buluştu
AK Parti İstanbul’da medya dünyası sahur sofrasında buluştu
Araç muayenesinde yeni dönem süre kısalıyor TURKA yol haritasını açıkladı
Araç muayenesinde yeni dönem süre kısalıyor TURKA yol haritasını açıkladı
Golden Global Yatırım Bankası'ndan güçlü büyüme
Golden Global Yatırım Bankası'ndan güçlü büyüme
Eski Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme
Eski Belediye Başkanı da gözaltına alınmıştı! Flaş gelişme
Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak
Galatasaray, yayın gelirlerinin dağıtımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasını tahkime taşıyacak
Tutuklulara bayramda açık görüş izni
Tutuklulara bayramda açık görüş izni