'Sorumluları tespit edin' Türkiye'den İran'a çok net füze uyarısı

İRAN'dan ateşlenen füze Türk hava sahasını ihlal edince NATO unsurları tarafından vurulup düşürüldü. Bu olay İran tarafından 3. kez tekrarlanınca Ankara'dan sert uyarı geldi. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye savaşın tarafı değildir" denilirken "savaşa çekilmeyeceğiz mesajının altı çizildi.

İRAN'DAN ateşlenip Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilerek düşürülen füzeler gündemdeki yerini korurken güvenlik kaynaklarından önemli bir açıklama geldi. O açıklama şöyle:
-"Türkiye savaşın tarafı değildir. İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili sorumluların tespiti için İran'a net mesajımız iletilmiştir. Türkiye çatışmaya çekilmemek için ihtiyatlıdır. Türkiye bölgede gerilimin artmaması için adımlar atmakta, sorumluluk bilinciyle hareket etmektedir.

İran'ın da sorumluları tespit etmesi gerekmektedir. Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sonsuz bir tolerans olarak görülmemelidir. Türkiye gerilimin daha da tırmanmaması için diplomatik kanalları da kullanmaktadır"

