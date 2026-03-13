MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı

MHP tarafından "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı yayımlandı. Beş bölümden oluşan kitapta, Devlet Bahçeli'nin hayatı, Türk milliyetçiliği ve ülkücülük düşüncesi, hafıza mekanları ile iç ve dış politikaya bakış açısı ele alınıyor. Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, kitapla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Macit, AA muhabirine, MHP tarafından "Bir mefkurenin fikri ve ameli inşası" alt başlığıyla yayımlanan "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı hakkında bilgi verdi.

Kitabın beş bölümden oluştuğunu anlatan Macit, eserin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yalnızca bir parti genel başkanı ve lider olarak değil, Türk milliyetçiliğini yeniden inşa eden bir ideolog ve siyasi teorisyen olarak konumlandırdığını söyledi.

Macit, bu konumlandırmanın öznel kanaatlere dayanmadığını, Bahçeli'nin akademik hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ve makaleler ile MHP Genel Başkanlığı döneminde dünya ve Türkiye gündemine ilişkin temel toplumsal meseleler hakkında gazetelere verdiği mülakatların, çalışmanın başlıca referans kaynaklarını oluşturduğunu ifade etti.

Kitabın bir bölümünde Devlet Bahçeli'nin akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerin yer aldığını aktaran Prof. Dr. Macit, Devlet Bahçeli'nin bu çalışmalarda Türkiye'nin siyasal, sosyoloji, iktisadi, kalkınma ve küreselleşme gibi temel meselelerini ele aldığını dile getirdi.

"Milliyetçilik bir tarih ideolojisidir"

Bahçeli'nin akademik çalışmalarında milli devletin, MHP'nin veya milliyetçiliğin nasıl konumlanması gerektiğine yönelik analizlerde bulunduğunu anlatan Macit, Türk milliyetçiliği fikrini yeniden inşa etmenin bir milliyetçilik değerlendirmesi yapmaktan öte bir durum olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Devlet Bahçeli'nin temel ilkelerden ve saiklerden uzaklaşmadan çağın gerçeklerine uygun yeniden bir değerlendirme ve analiz ortaya koyduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Eserimizde Genel Başkanımız bunu 'Küreselleşme' gibi bir sorunla başlatıyor. Tekrar milliyetçiliğin doğru anlaşılması açısından 'Milliyetçilik nedir?' diye bir başlık var ele aldığımız. Malumunuz, milliyetçilik bir tarih ideolojisidir. Genel Başkanımızın tarih şuuru çerçevesinde çok ciddi değerlendirmeleri söz konusu. Örneğin, 'Milliyetçilik bir Türkçe ideolojisidir, Türkçe demek bir dünya kurmaktır, Türkçe demek Türkçe bir dünya kurmaktır.'

Kitapta Genel Başkanımızın Türkçeye ve dilimize ilişkin çok sayıda değerlendirmesi var. Genel Başkanımız, Türk milliyetçiliğini kültürel aklın geçmişten bugüne taşınma dinamikleri, gelenek anlayışı, beka tasavvuru, devlet anlayışı, millet anlayışı gibi temel kavramlar üzerinden çağın ruhuna uygun yeniden inşa ediyor. Bunu da bir ideolog, bir siyasi teorisyen hassasiyetiyle yapıyor."

Macit, kitabın birinci bölümünde, MHP'nin kurumsallaşma sürecinin, parti tüzüğünde milliyetçiliği bir politika olarak benimseyen Millet Partisi ile başlayan süreçten itibaren, darbeler, yasaklar ve parti kapatmalarına uzanan kurumsal geleneğin de ele alındığını anlattı.

Bu bölümde Bahçeli'nin hayatına ilişkin önemli detaylara da yer verildiğini belirten Macit, "MHP Genel Başkanı Bahçeli Beyefendi, Türkiye'nin en büyük Türkmen aşiretlerinden biri olan Fettahoğullarının bir üyesidir. Bir kişinin zihin haritasının en fazla belirginleştiği yer, içine doğmuş olduğu muhittir. Bu anlamda birinci bölümde Genel Başkanımızın doğup büyüdüğü, eğitim aldığı süreçlere dair değerlendirmelerimiz bulunuyor." diye konuştu.

"Yüzük ve rozetleri Genel Başkan'ın talimatları doğrultusunda şekilleniyor"

İkinci bölümün "siyasal inşacılık" teorik çerçevesini, üçüncü bölümün ise Bahçeli'nin "hafıza mekanlarına" verdiği önemi ele aldığını dile getiren Macit, Bahçeli'nin makam odasından, kullandığı tespih, yüzük ve rozetlere kadar tüm nesnelerin sembolik anlamlarının ayrıntılarıyla irdelendiğini vurguladı.

Sembollerin bir düşünceyi en kısa yoldan ifade etme biçimlerinden olduğunu belirten Macit, "Genel Başkanımızın yüzük ve rozetlerine baktığımızda ülküsünün özetini sembollerle nesnelerin üzerine nakşetmiş olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin tarih, kültür, sanat ve zanaat konularında yüksek hassasiyeti bulunan biri olduğunu vurgulayan Macit, Genel Başkanın ciddi bir estetik zevke sahip olduğunu ve bunun "bey kültürü" ve "bey olgunluğu" ile doğrudan orantılı olduğunu söyledi.

Yüzük ve rozetlerin tasarımlarına ilişkin Macit, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın kamuoyuna yansımış olan, Türkiye ve dünya gündemi ile ilişkilendirdiğimiz yüzük ve rozetlerindeki bir ülküyü, bir düşünceyi, bir fikri, yeri geldiğinde bir ayeti nakşederek sembolize etmiş olması sadece kendi estetik duygusu ve zihnindeki tasarım gücüyle alakalıdır. Bugün bir yüzük takayım veya bana bir yüzük yaptırılsın şeklinde bir durum söz konusu değil. Bunların tamamıyla her boyutu Genel Başkanımıza ait. Nesnedeki fikir ve tasavvur, değer sistemimize ait terkiplerin sembollere dönüşmesi sürecinde Genel Başkanımızın zihni mutlaka aktif. Bu kitapta takmış olduğu yüzük ve rozetlerin anlam dünyasını, neye karşılık geldiğini ayrıntılarıyla ifade ediyorum. Bu tasarımlar Genel Başkanımızın zihnindeki kavramsal şematiğinden bağımsız değil. Zanaatkarlık ayrı bir konu."

MHP'nin hafıza mekanları kitapta detaylarıyla işleniyor

Macit, kitapta Emir Bayındırhan Kümbeti'nden ilham alınarak inşa edilen Devlet Bey Konağı ile Nevşehir Hacıbektaş'taki Horasan Erenleri Dergahı Cemevi başta olmak üzere çok sayıda hafıza mekanlara ilişkin bilgi ve detaylara yer verildiğini dile getirdi.

"Bunların her birisi Genel Başkanımızın hafıza mekanları üzerinden gelecek nesillere bırakmış olduğu çok köklü miraslardır" diyen Macit, "Nasıl ki bu hafıza mekanları atalarımızdan bize miras kaldıysa bizzat Genel Başkanımızın Ahlat'ta yaptırmış olduğu konut ve benzeri inşa ettirmiş olduğu hafıza mekanları da neslimize kalacak olan miraslardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kitapta dikkati çeken bir başka ayrıntının da Türk kültürü unsurlarının yer aldığı parti genel merkezinin mimari ve sembolik yapısına ilişkin bilgiler olduğunu belirten Macit, Genel Başkan Bahçeli'nin önemli zanaatkarlara ait nesne ve eşyaların bulunduğu, sembol ve simgeleriyle Türk tarihsel aklına doğru orantılı bir tasarımla dekore edilen makam odasının anlatıldığını bildirdi.

"Ankara merkezli yaklaşım"

Kitabın dördüncü ve beşinci bölümlerinde Bahçeli'nin iç ve dış politikaya bakış açısının ele alındığını belirten Macit, şunları kaydetti:

"Eserimiz 'Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği' ismiyle çıktı ancak alt başlığımız 'Bir mefkurenin fikri ve ameli inşası'dır. İkinci bölümdeki iddialarımızın, yani Genel Başkanımızın bir siyasi teorisyen ve ideolog hassasiyetiyle milliyetçi düşünceyi yeniden inşa ettiği iddiamızın somut dayanaklarını dördüncü ve beşinci bölümlerde ifade ettik. Sadece düşünsel boyutta kalmayan, fiili olarak inisiyatif alan, feragatlerde bulunan ve reelpolitiğe dair değerlendirmeler oldu."

Bahçeli'nin Ankara merkezli yaklaşımı ve iç politik süreçlerdeki istikrarlı tutumunun ele alındığını vurgulayan Prof. Dr. Macit, Türkiye'nin siyasi istikrarsızlık yaşamaması adına Bahçeli'nin aldığı inisiyatifler ve gösterdiği tavırların bu bölümde ayrıntılarıyla değerlendirildiğini söyledi.

Son bölümün dış politikaya ayrıldığını belirten Macit, "Genel Başkanımız dış politikayı sadece idealler, fikirler ve düşünceler üzerinden değil, gerçekçi yaklaşımlarla yürütmüştür. Bu da Türkiye merkezli realist bir dış politika faaliyeti olarak ifade edilebilir." dedi.