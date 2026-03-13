İsrail ordusu tehdit etmişti! Tahran'da Kudüs Günü Yürüyüşü'nde patlama

İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’da gösteri alanını kapsayan 3 bölgeyi boşaltma tehdidinin ardından Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında patlamalar meydana geldi.Patlamalar sonrası gökyüzüne yoğun dumanlar yükseldi.Saldırıda göstericilerden birinin hayatını kaybettiği yönünde bilgiler sosyal medyada yer aldı. Yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun, sosyal medya platformundaki Farsça hesabından yapılan paylaşımda, Tahran'daki bazı bölgelerin kırmızı ile işaretlendiği üç harita paylaşıldı. İsrail ordusu, paylaştığı haritalarda Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı), Meydan-ı Tovhid ve Villalar bölgelerinde işaretlenen noktaların bir an önce boşaltılması gerektiğini kaydederek kısa süre içerisinde buralara saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Tahran'daki AA muhabiri, Tahran Üniversitesi ile Şehir Tiyatroları Meydanı arasında saldırı tehdidinde bulunulan bölgenin bugün yapılacak Kudüs Günü Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiği alan olduğunu ve halkın bu bölgede toplandığını bildirirken Meydan-ı Tovhid'in yine kalabalıkların bir araya geldiği yoğun bir nokta olduğunu aktardı.

Kudüs Günü Yürüyüşü'nde Tahran halkı, kentin önemli caddelerinde toplanarak İran bayraklarıyla Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiriyor.

AA muhabiri, Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Saldırıya tepki

Kudüs Günü Yürüyüşü sırasında göstericiler, yakınlarına düzenlenen İsrail saldırısına tekbir getirerek tepki verdi. Saldırıda göstericilerden birinin hayatını kaybettiği yönünde bilgiler sosyal medyada yer aldı. Yetkililerden bununla ilgili henüz açıklama yapılmadı.