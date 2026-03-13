BIST 13.021
DOLAR 44,19
EURO 50,72
ALTIN 7.239,79
HABER /  SPOR

PFDK'den Leroy Sane'ye 2 maç ceza

PFDK'den Leroy Sane'ye 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Leroy Sane'ye 2 maç men cezası verdi.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ligde geçen hafta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan sarı-kırmızılı oyuncu Leroy Sane'ye "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü" sebebiyle 2 maç men cezası uyguladı.

Yine geçen hafta oynanan Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Zecorner Kayserisporlu futbolcu Dorukhan Toköz de benzer gerekçeyle 2 müsabakadan men edildi.

Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, Galatasaray derbisinde "hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin lira para cezası aldı.

Fenerbahçe-Samsunspor maçında Fenerbahçe görevlisi Emir Hulusi Yolaç ve antrenör Umberto Tedesco'ya ise farklı sebeplerle 1'er maç men ve 80 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş'a 3 milyon 460 bin lira ceza

PFDK, çeşitli sebeplerle Beşiktaş'a 3 milyon 460 bin, Galatasaray'a 1 milyon 412 bin, Kayserispor'a 1 milyon 180 bin, Trabzonspor'a 880 bin, Kocaelispor'a 760 bin, Samsunspor'a 443 bin, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'e 220 bin lira para cezası verdi.

Disiplin kurulu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Samsunspor, Zecorner Kayserispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

Ayrıca, Kayserispor Kulübü görevlisi Mustafa Baki Ersoy ise 40 bin lira ve 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig ekipleri SMS Grup Sarıyer'e 380 bin, Özbelsan Sivasspor'a ise çeşitli sebeplerden dolayı 80 bin lira para cezası uygulandı.

Alagöz Holding Iğdır FK oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin ve Sipay Bodrum FK futbolcusu Dino Hotic, "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul" gerekçesiyle 2'şer maçtan men cezası aldı.

Kurul, SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor, Erzurumspor FK, Özbelsan Sivassporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya
İsrail ordusu tehdit etmişti! Tahran'da Kudüs Günü Yürüyüşü'nde patlama
İsrail ordusu tehdit etmişti! Tahran'da Kudüs Günü Yürüyüşü'nde patlama
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı
MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı
Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için yardım yapacak
Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için yardım yapacak
Medipol uzmanından uyarı! Horlamayı hafife almayın, sağlıklı ömür kaliteli uykuda saklı
Medipol uzmanından uyarı! Horlamayı hafife almayın, sağlıklı ömür kaliteli uykuda saklı
Ülker’e eşit işe eşit ücret sertifikası
Ülker’e eşit işe eşit ücret sertifikası
Maça saatler kala haber geldi! PFDK, Domenico Tedesco'ya ceza
Maça saatler kala haber geldi! PFDK, Domenico Tedesco'ya ceza
18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor
18 milyon öğrenci bugün tatile çıkıyor
AK Parti İstanbul’da medya dünyası sahur sofrasında buluştu
AK Parti İstanbul’da medya dünyası sahur sofrasında buluştu