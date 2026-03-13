BIST 13.021
DOLAR 44,19
EURO 50,72
ALTIN 7.239,79
HABER /  MAGAZİN

Mahkemeden Murat Övüç kararı

Mahkemeden Murat Övüç kararı

Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Abone ol

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Övüç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatları da hazır bulundu.

Özür diledi

Savunma yapan Övüç, söz konusu videoyu tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek ve mizah amaçlı çektiğini öne sürdü. Eyleminde bir art niyetinin olmadığını iddia eden Övüç, yanlış anlaşıldığı için özür diledi.

Övüç, videoyu Şubat 2024'te çekip, kapatılan Instagram hesabından paylaştığını söyledi.

Bahse konu videoyu paylaştığı eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını belirten Övüç, yeni hesabında ise takım elbiseli paylaşımlar yaptığını kaydetti.

Övüç, savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Öcalan'dan Salih Müslim mesajı: O, Rojava’nın köşe taşıydı
Öcalan'dan Salih Müslim mesajı: O, Rojava’nın köşe taşıydı
Akbank SGK emeklilerine 50 bin liraya varan nakit ödül sunuyor
Akbank SGK emeklilerine 50 bin liraya varan nakit ödül sunuyor
Hürmüz Boğazı dünya ekonomisini sarsıyor dev şirketler mücbir sebep ilan ediyor
Hürmüz Boğazı dünya ekonomisini sarsıyor dev şirketler mücbir sebep ilan ediyor
Deprem uzmanı açıkça söyledi! 7 büyüklüğünde deprem kapıda
Deprem uzmanı açıkça söyledi! 7 büyüklüğünde deprem kapıda
PFDK'den Leroy Sane'ye 2 maç ceza
PFDK'den Leroy Sane'ye 2 maç ceza
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya
İsrail ordusu tehdit etmişti! Tahran'da Kudüs Günü Yürüyüşü'nde patlama
İsrail ordusu tehdit etmişti! Tahran'da Kudüs Günü Yürüyüşü'nde patlama
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
Emine Erdoğan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e verilen ödüle ilişkin videolu paylaşım
MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı
MHP'den "Devlet Bahçeli ve Türk Milliyetçiliği" kitabı
Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için yardım yapacak
Çin, İran'da bombalanan ilkokulda hayatını kaybedenler için yardım yapacak